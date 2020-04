Druivelaar-app gratis in woonzorgcentra en ziekenhuizen (maar eigenlijk ook voor u): “Een lach verbindt iedereen” VHS

20 april 2020

18u43 8 Kortrijk Een blaadje wijsheid en humor om de coronadagen door te komen. Dat is het opzet van de Inni Group, uitgever van De Druivelaar, nu het bedrijf de app waarop je de populaire scheurkalender kunt beleven, gratis aanbiedt in woonzorgcentra en ziekenhuizen.

Het merendeel van de bejaarden in onze woonzorgcentra en oudere patiënten in het ziekenhuis is al vele jaren vertrouwd met De Druivelaar. De scheurkalender zag in 1915 het levenslicht in de Izegemse drukkerij Strobbe en groeide uit tot een bescheiden monument. Vandaag is de productie en redactie van de bekendste scheurkalender van het land in handen van Inni Group uit Heule. “Maar sinds eind 2011 is onze Druivelaar ook beschikbaar in een digitale variant”, weet Jasmijn Huysentruyt van Inni Group. “Dat kost 4,99 euro maar in deze tijden van lockdown hebben we besloten de app gratis ter beschikking te stellen, eerst en vooral voor de Vlaamse woonzorgcentra en ziekenhuizen maar bij uitbreiding eigenlijk ook voor het grote publiek. Iedereen kan de app immers downloaden en gratis gebruiken tot het einde van het jaar. “Bewoners, patiënten maar ook zorgpersoneel en medisch personeel kunnen op die manier dagelijks genieten van een blaadje wijsheid en humor. Een lach verbindt immers iedereen en op die manier willen we mensen een hart onder de riem steken.”