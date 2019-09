Drugdode (51) aangetroffen op Overleie VHS/LPS

29 september 2019

22u15 16 Kortrijk In Kortrijk is op Overleie het lichaam gevonden van een 51-jarige man die stierf aan de gevolgen van een overdosis. Druggebruik is al langer een pijnpunt in de buurt.

De feiten dateren al van woensdagavond maar raakten nu pas bekend. De hulpdiensten werden opgeroepen naar een huizengroep die wat weggestopt zit achter de rijwoningen in de Kapellestraat, vlakbij het Sint-Amandsplein. Daar werd het levenloze lichaam aangetroffen van een 51-jarige man die in de buurt woont. Vrij snel werd duidelijk dat een overdosis de man fataal was geworden. In de buurt is er al langer onrust omwille van druggebruik en -handel. Het is niet voor het eerst dat daar iemand sterft na een overdosis. Begin augustus was er nog een incident in een woning langs de Overleiestraat, ook dat kaderde in de drugproblematiek. Een man werd er toen bij een brutale roof in het hoofd gestoken met een mes maar hij overleefde nipt. Drie verdachten konden snel opgepakt worden, onder meer door het feit dat één van hen in het tumult ter plaatse zijn identiteitskaart verloor. De feiten van begin augustus deden meteen denken aan wat zich een jaar voordien in dezelfde straat en ook in het drugsmilieu afspeelde. Een Roemeen liep toen zware verwondingen op, ook nadat hij messteken had gekregen. In tegenstelling tot veel andere delen van de stad staan er op Overleie weinig bewakingscamera’s.