Dronken spookrijder moet na proces onmiddellijk rijbewijs afgeven LSI

13 maart 2020

13u51

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 21-jarige automobilist die op 13 januari vorig jaar dronken betrapt werd op spookrijden op de Kortrijkse ring R8, moest vrijdag na zijn proces op de politierechtbank onmiddellijk zijn rijbewijs aan de procureur afgeven.

De jongeman uit Kortrijk had 2,25 promille alcohol in het bloed toen hij door de politie als spookrijder uit het verkeer kon geplukt worden. “Hij moest ondersteund worden, had geen besef van tijd of ruimte en was duidelijk dronken”, aldus de openbare aanklager. “Hij had voor de politie bovendien nog zware verwensingen over.”

Alcoholprobleem

Volgens Antoine C. besefte hij dat hij met een alcoholprobleem kampte en liet hij zich ondertussen begeleiden. Twee attesten moesten bewijzen dat hij nu van de drank en drugs af was. De dokter die door de politierechtbank was aangesteld om na te gaan of hij wel nog rijgeschikt was, kwam echter tot een heel andere conclusie. “Sociaal hevig drinker én harddruggebruiker”, aldus de gerechtsdokter in zijn verslag, zich baserende op onder meer haaranalyses. Dat deed voor de politierechter de deur dicht. Ze verklaarde C. voorlopig rijongeschikt en deelde daarbovenop nog 2 maanden rijverbod en een boete van ruim 1.500 euro uit. Dat betekent dat hij met onmiddellijke ingang en dat minstens voor 6 maanden niet meer mag autorijden. Daarna kan hij proberen te bewijzen dat hij wél opnieuw rijgeschikt is en een herziening vragen via een aan het openbaar ministerie gericht verzoekschrift.