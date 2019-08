Dronken man bedreigt klanten pittazaak

met twee messen AHK & LPS

21 augustus 2019

20u31 6 Kortrijk Een dronken man heeft woensdagavond enkele mensen van een pittazaak op het stationsplein in Kortrijk bedreigd met twee mensen. De man zorgde eerder al voor overlast in de Burgemeester Reynaertstraat. De politie kon de man in de pittazaak overmeesteren.

Het was even schrikken voor de klanten in de pittazaak op het Stationsplein in Kortrijk. Een man kwam er plots amok maken. Op een gegeven moment haalde hij zelfs twee grote messen uit en bedreigde er enkele aanwezigen mee. De politie snelde ter plaatse en kon de man snel overmeesteren. “Hij had eerder al voor opschudding gezorgd in de Burgemeester Reynaertstraat”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “We hadden toen al een oproep gekregen en waren dus snel ter plaatse. We konden op tijd tussenbeide komen, gelukkig vielen er geen gewonden.” De man is geen onbekende voor de politie. Hij is een notoire onruststoker en drinkebroer. Tijdens de feiten van donderdagavond was de man ook opnieuw dronken. De politie voerde hem naar het commissariaat en stopte hem daar in de cel.