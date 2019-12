Dronken klant krijgt geen bier van uitbater sandwichbar en maakt amok, dag erna komt hij terug en gooit reservewiel tegen vitrine. AHK & LPS

10 december 2019

14u25 42 Kortrijk Een dronken klant heeft maandagnamiddag dinsdagnamiddag voor redelijk wat schade gezorgd in sandwichbar De Menenpoort langs de Meensestraat in Kortrijk. Maandag trapte de glazen deur stuk en gooide met barkrukken in het rond. Dinsdagnamiddag kwam hij terug en gooide een reservewiel tegen vitrine. “Hij werd razend omdat ik hem geen bier wou verkopen”, vertelt zaakvoerder Didier Depauw (48).

“Maandag kwam hij rond 16.45 uur plots mijn sandwichbar binnen toen niemand anders in de zaak was”, vertelt zaakvoerder Didier Depauw (48). “Bij het binnenkomen trapte hij een grote ster in mijn glazen toegangsdeur. Ik vroeg hem meteen wat dat te betekenen had. Hij antwoordde enkel met: “Ik moet bier hebben!”. Omdat hij overduidelijk al dronken was weigerde ik hem alcohol te verkopen. Daarna nam hij de drie barkrukken en gooide ermee over de toonbank. Daarna slaagde ik erin om hem te overmeesteren en buiten te duwen. Ik deed meteen mijn rolluiken naar beneden zodat hij niet nog meer schade kon aanrichten en belde ik de politie.” Didier slaagde er ook in om een foto te nemen van de man. “Die heb ik aan de politie bezorgd en daar waren ze heel blij mee.”

Dag erna teruggekomen

Dinsdag kwam de man kort na de middag opnieuw onder invloed naar de sandwichbar. “Hij stal een reservewiel van mijn remorque en gooide het tegen de vitrine die nu helemaal gebarsten is”, vertelt Didier Depauw. “Ik riep meteen naar mijn vrouw dat ze de politie moest bellen.” De politie was deze keer sneller ter plaatse en kon de man oppakken. “Hij was duidelijk opnieuw onder invloed en ging als een razende te keer, nog steeds omdat hij maandag geen bier meer kreeg.”, vertelt Didier’s echtgenote Fleur Debrabandere (48). “Hij strompelde ook over straat, het is een wonder dat niemand hem heeft omvergereden. Gelukkig heeft de politie hem deze keer wel kunnen oppakken. Hij sneerde me wel toe dat hij me nog wel zou vinden.” Didier en Fleur blijven hun sandwichbar open houden maar zijn toch onder de indruk. “In 28 jaar dat we de sandwichbar uitbaten, hebben we zoiets nog nooit meegemaakt.”