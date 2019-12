Dronken klant gooit met krukken in sandwichbar nadat uitbater hem geen bier wil verkopen AHK & LPS

10 december 2019

14u25 36 Kortrijk Een dronken klant heeft maandagnamiddag om 16.45 uur voor redelijk wat schade gezorgd in sandwichbar De Menenpoort langs de Meensestraat in Kortrijk. Hij trapte de glazen deur stuk en gooide met barkrukken in het rond. “Hij werd kwaad omdat ik hem geen bier wou verkopen”, vertelt zaakvoerder Didier Depauw (48).

“Rond 16.45 uur kwam hij plots mijn sandwichbar binnen toen niemand anders in de zaak was”, vertelt zaakvoerder Didier Depauw (48). “Bij het binnenkomen trapte hij een grote ster in mijn glazen toegangsdeur. Ik vroeg hem meteen wat dat te betekenen had. Hij antwoordde enkel met: “Ik moet bier hebben!”. Omdat hij overduidelijk al dronken was weigerde ik hem alcohol te verkopen. Daarna nam hij de drie barkrukken en gooide ermee over de toonbank. Daarna slaagde ik erin om hem te overmeesteren en buiten te duwen. Ik deed meteen mijn rolluiken naar beneden zodat hij niet nog meer schade kon aanrichten en belde ik de politie.” Didier slaagde er ook in om een foto te nemen van de man. “Die heb ik aan de politie bezorgd en daar waren ze heel blij mee.” Didier kan zijn sandwichbar vandaag opnieuw openen maar is toch onder de indruk. “In 28 jaar dat ik de sandwichbar uitbaat, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Hopelijk kunnen ze hem snel vinden.”