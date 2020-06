Drive-in Music Days geannuleerd in Kortrijk: “We krijgen geen vergunning” Peter Lanssens

16 juni 2020

12u38 8 Kortrijk Live optredens vanuit je wagen volgen? Het kan toch niet. De Drive-in (Music) Days op parking 6 van Kortrijk Xpo zijn geannuleerd door organisatoren Alcatraz en Creative Rental Solutions. “We krijgen geen vergunning omdat er op federaal niveau geen uitzonderingen worden toegestaan.”

“Om de evenementensector een alternatief te bieden, hadden we onze pijlen gericht op een drive-ingebeuren”, vertellen de organisatoren. “Met als voornaamste doel de muziekliefhebber en enkele bands een hart onder de riem te steken in deze barre tijden. De voorbereidingen schoten de voorbije weken aardig op en ook de affiche zag er steeds indrukwekkender uit. We hielden bij dit alles rekening met de veiligheidsvoorschriften rond social distancing, mondmaskers, handhygiëne, enzovoort. Wagens zouden op anderhalve meter afstand van elkaar geparkeerd staan, met elke auto als individuele bubbel. Bediening zou door ons personeel met mondmasker aan de wagen zelf gebeuren. Betalen kon met een daarvoor speciaal ontwikkelde app. Vooral nu de maatregelen in sneltempo versoepelen, hadden we er goede hoop op dat we ons ‘evenement’ vergund zouden krijgen. Tot op heden is dit niet gebeurd en het zal op korte termijn ook niet gebeuren.”

Niet haalbaar

“Desondanks de medewerking van het stadsbestuur worden er op federaal niveau voorlopig geen uitzonderingen toegestaan. Aangezien dus ook het gegeven ‘drive-in’ onder de regel van maximum 200 aanwezigen valt, wordt de setting, zoals wij die voor ogen hadden, onmogelijk om uit te voeren. Als we bands en entourage en eigen crew in mindering brengen, houden we amper enkele tientallen wagens met bezoekers over. Economisch gezien is dat een onhaalbare kaart. Inmiddels opende de horeca, met volle terrassen tot gevolg.”

Outdoor concerten

“‘Blijf in uw kot’ is niet veel meer dan een boutade. De mensen willen buiten komen. Ons lijkt het momentum ook voorbij om mensen uren in hun wagen te laten zitten. Ook omdat kleine ‘outdoor concerten’, vanaf begin juli, nu als paddenstoelen uit de grond schieten. We geloofden sterk in ons concept voor de maand juni tot midden juli. Maar nu ook de landsgrenzen vroeger opengaan dan verwacht en mensen toch nog een reis gaan plannen, heeft het volgens ons weinig zin zelfs midden juli, tijdens volle zomervakantie, nog van start te gaan met concerten organiseren die mensen vanuit hun wagen moeten bekijken. Indien we het al vergund zouden krijgen, want het blijft de vraag waar we over pakweg een maand zullen staan. Hoewel men zich vragen kan stellen bij wat momenteel wel en niet mag, staan we erop niet verder aan te dringen en hebben we daarom beslist om de stekker uit dit verhaal te trekken. Er waren gelukkig nog geen tickets in de omloop. Geniet van de zomer!”