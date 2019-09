Dringend herstel aan sporen: overgang in Heule vanaf 23 uur dicht Peter Lanssens

14 september 2019

18u05 4

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel sluit vandaag zaterdag 14 september vanaf 23 uur de spoorwegovergang van de Zeger van Heulestraat met de Hoge Dreef helemaal af. De overgang opent weer op zondag 15 september om 6 uur. Wie vannacht onderweg is als automobilist, mijdt de spoorwegovergang in Heule beter. “Het betreft een dringend en onvoorzien herstel aan de sporen”, zegt sp.a-schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts. “Infrabel plaatst signalisatie. Om het verkeer enerzijds om te leiden via de Warande en de Kortrijksestraat en anderzijds ook via de Lage Dreef en de Vlasmolenstraat.”