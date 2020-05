Drijvende tuinen pas in juli op de Leie Peter Lanssens

11 mei 2020

15u49 0 Kortrijk De coronacrisis treft ook Contrei Live. Het internationaal kunstenparcours opent later dan initieel gepland. De raad van bestuur van de intercommunale Leiedal besliste om de startdatum van Contrei Live te verschuiven naar 9 juli.

Deze beslissing betekent concreet dat de verlaagde Leieboorden niet tegen juni een groep drijvende tuinen op de Leie krijgen, ontworpen door landschapsarchitect Michel Desvigne uit Parijs. Het kunstenparcours met zestien kunstenaars en ontwerpers op en langs het water doet niet enkel Kortrijk aan, maar dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Contrei Live is gratis te bezoeken van 9 juli tot 26 oktober. “We hopen dat de inwoners van onze regio tegen dan Contrei Live vrijuit kunnen verkennen, op drie fietslussen”, zegt Jeroen Vanthournout van de intercommunale Leiedal.

“En hopelijk kunnen bezoekers dan ook halt houden aan een van de vele horecazaken langs de fietsroutes. Want ook voor deze ondernemende mensen zijn het harde tijden”, aldus Jeroen Vanthournout. In juni wordt al de online game Contrei Live gelanceerd, om de mensen goesting te doen krijgen in het internationaal kunstenparcours.

Meer info vind je via deze link.

Voor de duidelijkheid: sommige installaties worden permanent, zoals de drijvende tuinen op de Leie. Met bloemen vol kleurenpracht, het hele jaar door. De ‘floating gardens’ worden met kokosmateriaal aangekleed.