Driekerkenstraat in Bissegem wordt fietsstraat en krijgt knip aan Leiebrug: “Enkel zo wordt het veiliger en leefbaarder” Peter Lanssens

21 januari 2020

15u14 0 Kortrijk De heraanleg van de Driekerkenstraat start uiterlijk begin 2022. De straat krijgt na de werken een knip nabij de Leiebrug. Om sluipverkeer uit te sluiten. En de Driekerkenstraat wordt een fietsstraat. “Een moedige aanpak, enkel zo verhoog je de leefbaarheid en de veiligheid”, klinkt het in koor.

Een nieuwe Driekerkenstraat ligt al 20 jaar op tafel in Bissegem. De plannen zijn er nu eindelijk. Meer nog: ze zijn mee goedgekeurd door een adviesraad met omwonenden, verenigingen, ondernemers en mensen van de school Sint-Vincentius, het wijkteam en de kerkfabriek. De heraanleg start eind 2021 of uiterlijk begin 2022 en duurt een jaar tot anderhalf jaar. Eerst ingrijpende maatregel die aan die heraanleg gekoppeld is: er komt een knip ter hoogte van de brug over de Leie. Enkel verkeer richting Marke zal langs die knip kunnen passeren. Er wordt wel voor gezorgd dat de Citroën-garage Bartier daar sowieso vanuit Marke en Bissegem bereikbaar blijft. De knip is nodig om de Driekerkenstraat uit te schakelen als sluipweg vanuit Marke, naar de Meensesteenweg (N8) toe. En zo krijg je in de Driekerkenstraat geen files tot een half uur meer, nabij de verkeerslichten met de Meensesteenweg. Er rijden nu tot 5.000 voertuigen per dag door de Driekerkenstraat. Dat is veel te veel.

Metingen

Volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is het niet zo dat er elders zware verkeersproblemen dreigen door het uitschakelen van de Driekerkenstraat als sluipweg: “Het doorgaand verkeer zal zich verspreiden. Er zijn genoeg alternatieven, zoals via de ring rond Kortrijk (R8). Maar goed, we laten voor alle zekerheid nog metingen in omliggende straten uitvoeren. We doen dat tijdens de heraanleg van de Overzetweg, palend aan de Driekerkenstraat. De werken in de Overzetweg in Marke (er komen daar nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe parkeerstroken, een nieuwe gescheiden riolering en een nieuw wegdek, red.) starten uiterlijk begin april.”

1.000 fietsers per dag

Tweede ingrijpende beslissing: de Driekerkenstraat wordt een fietsstraat, na de heraanleg. Gemotoriseerd verkeer is niet verboden in een fietsstraat. Maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen over de volledige breedte van hun straathelft rijden. Gemotoriseerd verkeer mag geen fietsers inhalen. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 58 euro. Het wordt zo veiliger voor de gemiddeld 1.000 fietsers die dagelijks gebruik maken van de straat en ook voor de 500 leerlingen van de Sint-Vincentiusschool en (oudere) omwonenden.

Extra parkeerplaatsen

Door de knip en de fietsstraat krijg je in de Driekerkenstraat ruimte voor bredere voetpaden, meer groen, enkele fietsenstallingen en zitelementen en -belangrijk - extra parking. “Zo komen er enkele shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) aan beide kanten van apotheek Declerck”, zegt schepen Axel Weydts. “Er komen verder vijftien extra parkeerplaatsen ter hoogte van de begraafplaats. Daar is al lang vraag naar. Om de parkeersituatie in Bissegem nog meer te verbeteren, krijgt de parking Vlienderkouter trouwens een grondige heraanleg. Met nieuwe vakken om langdurig en gratis op te parkeren en nieuwe kwalitatieve openbare verlichting. Ideaal om daar kinderen van de Sint-Vincentiusschool af te zetten. Ouders hoeven zo de Driekerkenstraat niet meer in te rijden dan. De vernieuwing van Vlienderkouter gebeurt al in 2020.”

Meer terrassen

De afdeling van Unizo in Bissegem is hoopvol gestemd. “Het zal voor iedereen natuurlijk aanpassen worden, ook voor de handelaars in Bissegem”, zegt voorzitter Franky Doolaeghe. “Maar we staan achter de maatregelen. Nu heb je nog amper twee handelszaken in de Driekerkenstraat. Een meer leefbare en meer aangename straat kan daar verandering in brengen. Het kan voor jonge ondernemers een opportuniteit zijn”, aldus Franky Doolaeghe. Er zijn verder al ideeën om van Bissegemplaats aan de Driekerkenstraat een nog gezelliger plein te maken, met bijvoorbeeld meer ruimte voor terrassen. De heraanleg van de Driekerkenstraat kost ruim 3 miljoen euro, met subsidies ook van de Vlaamse Milieumaatschappij en wellicht van het Vlaamse Fietsfonds.

Infomarkt

Er is op woensdag 6 mei een infomarkt, vanaf 17 uur in OC De Troubadour. Waar naast de heraanleg van de Driekerkenstraat ook uitleg gegeven wordt over andere belangrijke projecten in Bissegem. Een voorbeeld is de bouw van een nieuwe Leiebrug tussen de Driekerkenstraat en Overzetweg. Die werken van De Vlaamse Waterweg worden in principe gelijktijdig met de heraanleg van de Driekerkenstraat uitgevoerd. Een andere voorbeeld is de aanleg van een bufferbekken in de Vrije Aardstraat. Die ook als Bissegem Plage dienst zal doen: een strand en gezellige groene plek om elkaar te ontmoeten aan de Leie. En waar kinderen kunnen spelen.