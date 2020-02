Driedaags feest sluit tweede editie winterbar Sibäria af Peter Lanssens

12 februari 2020

14u16 7 Kortrijk Het tweede seizoen van de populaire winterbar Sibäria, deze keer gehuisvest op de industriële site van de gewezen raamfabriek Vlieghe in Kortrijk, loopt op zijn laatste beentjes. De uitbaters en medewerkers geven nog één keer alles, tijdens een dolle driedaagse.

“We geven er op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari een lap op, met dj’s Fré en Mexim”, zeggen Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers. Sibäria zit sinds 15 november in ex-raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg (N43) 143. Meer info over het driedaags slot staat op de Facebookpagina van het event: klik hier.