Drie zieke Rhizo-studenten verpleegkunde op corona getest en thuis in quarantaine, directeur maant aan tot kalmte: “Geen reden tot paniek” Peter Lanssens

04 maart 2020

20u17 20 Kortrijk Drie studenten van de graduaatsopleiding verpleegkunde Vives Kortrijk, lid van de katholieke scholengroep Rhizo, zitten thuis in quarantaine. Ze zijn ziek en vertonen symptomen die op corona kunnen wijzen. Hun testresultaten worden eerstdaags verwacht. “Er is geen enkele reden tot paniek”, benadrukt algemeen Rhizo-directeur Nancy Dedeurwaerder. “Blijf rustig allemaal.”

Drie Rhizo-studenten verpleegkunde- de graduaatsopleiding zit op de hogeschoolcampus van Vives op ’t Hoge in Kortrijk- vertonen mogelijk tekenen van corona. “Het gaat over symptomen zoals koorts, hoesten en keelpijn”, vertelt Nancy Dedeurwaerder. “Omdat ze nog niet lang terug zijn van een skireis in een risicogebied in Noord-Italië, zijn ze getest. We verwachten de resultaten binnenkort. De studenten zitten thuis. Hun huisarts verbiedt hen om buiten te komen, zeker een week. De betrokken medestudenten zijn op de hoogte gebracht. We volgen de situatie van dichtbij op. Indien het nodig zou blijken om extra maatregelen te nemen, doen we dat meteen.”

Ik snap wel dat jongeren zich nu zorgen maken en zich onzeker voelen door de hele situatie. Maar blijf rustig. Ik wil niet dat onze leerlingen nu massaal afwezig zijn. Dat heeft echt geen zin. Kom zoals altijd gewoon naar school. Algemeen Rhizo-directeur Nancy Dedeurwaerder

Psychose

Nancy Dedeurwaerder vraagt om de zaak nuchter te bekijken. Want het gaat over drie studenten. Terwijl de hele scholengroep Rhizo in Kortrijk en Zwevegem samen zo’n 4.100 leerlingen telt. De impact op de hele scholengroep is met andere woorden heel beperkt (0,07 procent). “En eerst en vooral: er is op dit moment absoluut geen sprake van een besmetting”, vertelt de algemeen directeur. “We gaan er van uit dat de resultaten van de testen negatief zullen zijn. En indien de resultaten van de testen toch positief zijn, gaan we doen wat we moeten doen. We moeten goed opletten dat we niet met zijn allen in een soort psychose terechtkomen.”

Kom naar school

“Want sinds de berichten over de besmetting in het Atheneum van Tienen, heb ik de indruk dat de onrust nu overal snel aan het toenemen is, in andere scholen. Ik snap wel dat jongeren zich zorgen maken en zich onzeker voelen door de hele situatie. Maar blijf rustig. Ik wil niet dat onze leerlingen en studenten nu massaal afwezig gaan zijn. Dat heeft echt geen enkele zin. Kom zoals altijd gewoon naar school.”

Hand- en hoesthygiëne

De scholengroep nam eerder al heel wat maatregelen. Zo worden lokalen extra verlucht en meer frequent gepoetst. Elkaar een hand geven of kussen gebeurt momenteel niet. Er wordt ook nauwgezet nagegaan of iedereen de afspraken rond hand- en hoesthygiëne goed opvolgt. Verder wordt verder extra goed uitgelegd hoe je je handen afdroogt.