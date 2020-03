Drie zieke Rhizo-studenten verpleegkunde hebben geen corona: “We zetten het gewone leven weer verder” Peter Lanssens

10u35 8 Kortrijk Drie studenten van de Rhizo-graduaatsopleiding Vives Kortrijk, ze zitten ziek thuis na een skireis in risicogebied in Noord-Italië, hebben geen corona. “De testresultaten zijn negatief, we kregen donderdagmorgen formeel de bevestiging”, zegt algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder. “Dat is zeer goed nieuws natuurlijk. We zetten het gewone leven in onze scholengroep nu weer verder.”

Van zodra de drie betrokken studenten helemaal uitgeziekt zijn, het gaat over een gewoon griepje, kunnen ze de lessen op de campus op ’t Hoge in Kortrijk hervatten. “De andere studenten bleven donderdagochtend gelukkig niet massaal weg”, vertelt Nancy Dedeurwaerder. “Het zijn dan ook studenten verpleegkunde. Ze moeten altijd met zo’n situaties om kunnen gaan. Ik ben zeer blij dat ze getoond hebben dat ze het aankunnen en er rustig onder blijven. Ook in onze andere Rhizo-vestigingen is er trouwens van paniek geen enkele sprake geweest.”