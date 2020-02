Drie maanden rijverbod en alcoholslot na 45 veroordelingen LSI

27 februari 2020

12u21

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 60-jarige automobilist uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, een alcoholslot en een boete van 1.200 euro. Voor de man zijn 46ste veroordeling door een correctionele of politierechtbank.

De politie merkte Geert D. op 29 mei 2019 langs de Ijzerkaai in Kortrijk op. Hij zwalpte met zijn voertuig waardoor hij door de politie uit het verkeer werd geplukt. Hij bleek teveel gedronken te hebben achter het stuur en dat was niet voor het eerst. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Hij diende ondertussen de nummerplaat van zijn auto in en rijdt niet meer met de wagen.