Drie maanden effectief voor slaan en belagen partner Alexander Haezebrouck

04 november 2019

13u06 2 Kortrijk Een 28-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden effectief voor het slaan en belagen van zijn partner.

Het koppel kreeg in het voorjaar van dit jaar moeilijkheden toen de man overspel pleegde. Daarna besliste de vrouw om uit elkaar te gaan. Dat was niet naar de zin van de man, die haar ontelbare keren bleef bellen en sms’en. Eén keer sloeg hij haar ook, met enkele ferme blauwe plekken tot gevolg. Dat laatste bleef de man ontkennen op zijn proces. Er werd hem afgelopen zomer een contactverbod opgelegd met de vrouw. Dat respecteerde hij, maar beiden kwamen elkaar toch toevallig tegen en hebben alles uitgepraat. Ze vormen ondertussen opnieuw een koppel. De 28-jarige man moet naast de celstraf een geldboete betalen van 800 euro waarvan 400 euro effectief. Hij moet zich ook laten begeleiden in zijn impulsief gedrag en zijn agressieprobleem.