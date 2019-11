Drie maanden cel voor illegaal die in Kortrijk van de trein werd geplukt AHK

13u07 0 Kortrijk Een 33-jarige man die illegaal in ons verblijft is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. De man werd in het station van Kortrijk van de trein geplukt terwijl al lang het bevel had gekregen om ons land te verlaten. “Het gaat om een gevaarlijke man met zware veroordelingen voor feiten in Brussel”, zei het openbaar ministerie.

De 33-jarige man kwam in 2011 naar ons land. “Sindsdien heeft hij meer tijd doorgebracht in de gevangenis dan erbuiten”, sprak het openbaar ministerie. “Voor zware feiten van diefstallen met geweld in Brussel werd hij al meermaals veroordeeld. Ondertussen loopt op dit moment opnieuw een onderzoek tegen hem wegens een diefstal met geweld in Brussel.” Omdat de man werd opgemerkt en van de trein werd geplukt in ons land terwijl hij al lang het bevel had gekregen België te verlaten, is hij nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. De man kwam niet opdagen in de rechtbank.