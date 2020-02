Drie maanden cel voor Afghaan na steekpartij op appartement Alexander Haezebrouck

19 februari 2020

17u50 0 Kortrijk Een 25-jarige Afghaan uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden nadat hij op zijn appartement een Armeniër met een mes zou toegetakeld hebben. Hij riskeerde 30 maanden cel en zat al elf maanden in voorhechtenis. Hij bleef de steekpartij altijd ontkennen.

Op 17 mei 2019 liep bij de politie de melding binnen dat een zwaar bebloede man op de stoep van een appartement in de Sint-Rochuslaan lag. Het Armeense slachtoffer had zware verwondingen aan het hoofd. Een bloedspoor leidde de agenten naar het appartement van Hedayat S. (25) en zijn vriendin op de tweede verdieping. Uit het onderzoek bleek er een schermutseling te zijn ontstaan toen Hedayat S. bij zijn thuiskomst het onbekende slachtoffer bij zijn vriendin in zijn appartement aantrof. Tijdens de schermutseling vielen beide kemphanen door een trapleuning naar beneden. Volgens S. is dat de oorzaak van de zware verwondingen. Hij ontkende al die tijd dat hij een mes had gebruikt. De rechter ging daar nu in mee en veroordeelde hem voor opzettelijke slagen en verwondingen. Mogelijk kadert de vechtpartij in het Kortrijks drugsmilieu. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 3.625 euro, maar de rechter maakte daar 1.000 euro van. S. moet ook een geldboete van 400 euro betalen.