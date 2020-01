Drie maanden cel na stelen pakje roltabak in Colruyt AHK

06 januari 2020

15u15 0 Kortrijk Een 62-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, omdat hij vorig jaar een pakje roltabak wou stelen in de Colruyt in Kortrijk.

De man pleegde enkele dagen daarvoor ook al eens een diefstal in de Colruyt. Er werd de man een minnelijke schikking aangeboden, maar daar ging hij niet op in. De man daagde ook niet op in de rechtbank. Naast de gevangenisstraf moet hij ook nog een geldboete van 400 euro betalen. Voor een eenvoudig pakje roltabak lopen de kosten voor de man dus hoog op.