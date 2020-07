Drie maanden cel en boete voor diefstal bij ex-werkgever in Aalbeke LSI

23 juli 2020

13u48

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 36-jarige man uit Aalbeke (Kortrijk) is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie maanden voor een diefstal bij zijn voormalige werkgever. Hij drong binnen dankzij een afstandsbediening die hij nog op zak had en ging met mazout en werkkledij aan de haal.

De inbraak bij zijn werkgever waar hij nog maar pas ontslagen was, bleek niet de enige feiten die Stijn S. pleegde. Moeilijk was het voor S. niet om binnen te geraken. Hij beschikte nog altijd over een afstandsbediening om de poort te openen. Op camerabeelden herkende de werkgever hem. Verder stond hij nog terecht voor een inbraak in een leegstaande woning waar hij brandblussers stal.