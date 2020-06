Drie maanden cel en boete van 800 euro voor kruisboog, werpmessen en bankkaartmessen tijdens huiszoeking LSI

16 juni 2020

13u50

Kortrijk Een 44-jarige man uit Kortrijk die in februari voor drugshandel veroordeeld werd, is amper drie maanden later opnieuw veroordeeld voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking in het kader van het drugsonderzoek vonden speurders in zijn woning ook een kruisboog, werpmessen, een boksbeugel en bankkaartmessen, vlijmscherpe mesjes die er opgeplooid uitzien als een bankkaart. De rechter ging niet meer in op de vraag een werkstraf op te leggen maar gaf 3 maanden effectieve celstraf en een boete van 800 euro.

Op 5 mei 2019 kon Radovan V. (44) in zijn verblijfplaats in de Recolettenstraat in Kortrijk samen met twee Antwerpse leveranciers opgepakt worden. Er was net 1,5 kilogram drugs geleverd. De arrestaties en huiszoekingenkwamen er nadat de politie de woning van Radovan V. al enkele maandennauwlettend in het oog had gehouden. Ze konden er zo’n 200 verschillend eklanten spotten die telkens korte bezoekjes brachten. Telefonie-onderzoek en zelfs onderzoek van de huisvuilniszakken van V. zorgden voor de rest van het bewijsmateriaal. In de vuilniszakken staken regelmatig speed- en cannabisverpakkingen. De woning van V. deed volgens het gerecht dienst als opslagplaats. Hij kreeg 30 maanden cel, waarvan 18 maanden effectief. Hij zat 11 maanden in voorhechtenis. Als uitloper van die drugszaak kreeg hij nog dagvaarding voor de verboden wapens aan de broek. Ook bij een huiszoeking op 3 augustus 2018 waren al eens twee vuurwapens en 5 patronen gevonden.