Drie gloednieuwe hybride BMW’s voor wijkdiensten pz Vlas LSI

11 december 2019

16u52

Bron: LSI 0 Kortrijk De politie van de zone Vlas heeft ruim 125.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van drie gloednieuwe hybride BMW’s voor de wijkinspecteurs van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. De voertuigen werden woensdagmiddag trots aan het gemeentehuis in Kuurne voorgesteld.

“Na het vervangen van alle politiescooters en –bromfietsen van de wijkinspecteurs door elektrische fietsen is met de aankoop van de hybride politiewagens een nieuwe stap gezet in het streven naar duurzame en ecologische transportmiddelen bij de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)”, vertelt Thomas Detavernier. De wijkinspecteurs doen voor de meeste verplaatsingen een beroep op de fiets of doen die te voet maar voor verdere verplaatsingen kunnen ze voortaan van de hybride BMW’s 225 XE gebruik maken. Elektrisch hebben de wagens een autonomie van 40 kilometer, daarna kan overgeschakeld worden op een benzinemotor. In het commissariaat of de lokale politiepost kan de auto telkens opgeladen worden.