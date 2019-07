Drie CD&V-tenoren waaronder ex-burgemeester Stefaan De Clerck, nemen afscheid als gemeenteraadslid Lieven Samyn

02 juli 2019

21u00 5 Kortrijk Met een filmpje op Facebook hebben CD&V-tenoren Stefaan De Clerck (67), Christine Depuydt (55) en Alain Cnudde (48) hun ontslag als gemeenteraadslid in Kortrijk aangekondigd. Daarmee komt voor het trio een einde aan tientallen jaren politiek engagement. “We voelden ons binnen de lokale formele democratie niet altijd meer gerespecteerd maar zullen onze ervaring ten dienste van Kortrijk blijven stellen”, beloven ze.

“Het leven is ‘un long adieu’ maar ook altijd ‘the first day’ voor iets anders.” Met deze zinnen kondigden de drie Kortrijkse CD&V-tenoren hun afscheid als gemeenteraadslid aan. De Leieboorden en één van de nieuwe bruggen over de Leie zorgden voor het decor van het afscheidsfilmpje. “We zijn bijzonder fier met alles wat we hebben kunnen realiseren sinds 2000. We hebben bijgedragen tot de vernieuwing van onze stad als gemeenteraadslid, als schepen of als burgemeester. Tot projecten zoals de Leieboorden, K in Kortrijk, AZ Groeninge, de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai , de dorpskernen, de museumsite 1302, de Budafabriek, wijkcentrum Overleie, de opstart van Kortrijk Weide. Als goede bestuurders hebben we gezorgd voor gezonde financiën, een goed personeelsbeleid , een breed uitgebouwd sociaal netwerk, veel evenementen, verdubbeling van de kinderopvang, een nieuw stadhuis, een stralend cultureel beleid…”

De drie politici willen naar eigen zeggen de kans bieden aan nieuwe mensen om zich met veel energie in te zetten in de lokale politiek. “Zo geven we een aanzet aan onze CD&V-afdeling om zich stevig te vernieuwen”, besluiten ze. “Wij zullen er met onze ervaring voor hen zijn. We danken iedereen die ons gesteund heeft en iedereen met wie we hebben mogen samenwerken.”

Het filmpje: https://www.facebook.com/StefaanDeClerck2018/videos/439273226916550/

