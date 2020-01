Dovengemeenschap organiseert herdenkingsplechtigheid voor overleden boegbeeld Joyce Mesdag

29 januari 2020

17u50 0 Kortrijk Dovenclub De Haerne, Doof Vlaanderen, Dovensport Vlaanderen, Doof & Senior, Belgian Deaf Sport Commitee en European Deaf Sport Organisation organiseren op zaterdag 1 februari een herdenkingsplechtigheid voor Boudewyn De Roose. Ze doen dat omdat de familie van Boudewyn ervoor kiest om hem in intieme kring te begraven.

Boudewijn was zelf slechthorend, en hij heeft zich tientallen jaren ingezet voor lotgenoten. Zo was hij tussen 1971 en 1991 voorzitter van de Kortrijkse dovensportvereniging De Haerneclub, een club die door zijn intussen overleden schoonbroer Girard Germonprez werd opgericht in 1960. Voor vele doven is De Haerneclub meer dan een sportclub. Vooral het sociaal contact is voor de leden erg belangrijk. In 2016 kreeg Boudewijn nog een medaille van de Orde Leopold II voor zijn grote verdiensten en inzet voor de dovensport.

De plechtigheid gaat door in het OC Lange Munte in Kortrijk, vanaf 10u. “We hopen op een talrijke opkomst om Boudewyn te herdenken en te bedanken voor zijn grote inzet als vrijwilliger voor de dovengemeenschap”, klinkt het. Wie er bij wil zijn, kan mailen naar info@doof.vlaanderen.