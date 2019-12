Dorpswoning wordt ontvangstruimte Spes Nostra Heule Joyce Mesdag

17 december 2019

21u40 6 Kortrijk Een dorpswoning in de Koffiestraat in Heule zal gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming krijgen als ontvangstgebouw voor basisschool Spes Nostra Heule. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent daarvoor 69.336,96 euro toe.

“Het gaat om het arbeidshuis in Koffiestraat 14”, zegt schepen Axel Ronse. “De staat al enkele jaren leeg. De gevels, daken en het interieur worden nu gerestaureerd. Het gebouw wordt herbestemd tot ontvangstgebouw voor vbs Spes Nostra. De zolder zal gebruikt kunnen worden door de leerlingen, bijvoorbeeld als leesruimte en snoezelruimte. In de tuin wordt een moestuin aangelegd. Er is aandacht voor een veilige toegangsweg naar de woning en achteraan het perceel wordt ook een fietsenberging voorzien.”

De woning maakt deel uit van een groep beschermde dorpswoningen. “Deze werden in 2004 beschermd omwille van hun architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde. Ze getuigen van de typische 19e en vroeg 20ste-eeuwse dorpsbebouwing in Vlaanderen. Bij de woning in de Koffiestraat valt specifiek het gaaf bewaarde schrijnwerk met typische T- en schuiframen en luiken op. Ook de typische voortuintjes zijn intussen zeldzaam geworden.”