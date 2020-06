Dorpskern Rollegem heeft weer rode brievenbus, gehucht Tombroek is slachtoffer Peter Lanssens

03 juni 2020

18u07 0 Kortrijk De stad Kortrijk overtuigde recent Bpost om weer een De stad Kortrijk overtuigde recent Bpost om weer een rode brievenbus in hartje Rollegem te plaatsen. Tot tevredenheid van de inwoners daar. Het verderop gelegen gehucht Tombroek bij Rollegem is wel het kind van de rekening. Want Bpost haalde er nu de rode brievenbus weg.

Deze keer zal de stad Kortrijk er niét bij Bpost voor pleiten om ook de rode brievenbus in Tombroek terug te plaatsen. Schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) argumenteert waarom. “Bpost heeft de rode brievenbus van Tombroek nu weggenomen omdat er gemiddeld maar tien brieven per week werden gepost. Ter vergelijking: in de teruggeplaatste brievenbus in het centrum van Rollegem worden er gemiddeld samen honderd brieven en kaartjes per week gepost. De 394 inwoners van Tombroek kunnen met hun briefwisseling in de brievenbus in het centrum van Rollegem terecht. Of geven hun brieven met de postbode mee, die ook in Tombroek dagelijks zijn ronde doet. Ook wie postzegels wil kopen in Tombroek, kan dit bij de postbode doen. De lokale gemeenschapsraad en de gebiedswerking blijven de situatie van nabij opvolgen.”