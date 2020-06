Doorniksetunnel even dicht voor werken aan verlichting Peter Lanssens

25 juni 2020

13u13 9 Kortrijk De Doorniksetunnel, die de Doorniksewijk met de Doorniksestraat verbindt en waar het vaak druk is, sluit op maandag 29 juni. De firma VSE uit Aalter werkt die dag aan de verlichting in de tunnel. Om veilig aan de slag te kunnen, gaat de tunnel dicht voor gemotoriseerd verkeer.

De werken starten maandag om 14 uur en duren vermoedelijk tot rond 18 uur. Er zijn lange omleidingen. Verkeer uit de Doorniksewijk rijdt om via de Wandelweg, Minister Tacklaan, Minister vanden Peereboomlaan, Burgemeester Felix de Bethunelaan, Marksesteenweg, Magdalenastraat, Burgemeester Lambrechtlaan, Blekersstraat, Beheerstraat, Hendrik Consciencestraat, Koning Albertstraat, Stationsplein, Doornikselaan, Sint-Jorisstraat en Schouwburgplein. Wie in de Doorniksestraat is, rijdt om via het Schouwburgplein, Havermarkt, Jan Palfijnstraat, Koning Albertstraat, Hendrik Consciencestraat, Beheerstraat, Meersstraat, Botenkopersstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, Magdalenastraat, Marksesteenweg, Burgemeester Felix de Bethunelaan, Minister vanden Peereboomlaan en Minister Tacklaan. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.