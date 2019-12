Door werken week eenrichting in Gentsestraat Peter Lanssens

02 december 2019

15u16 5

De firma Jacops uit Deerlijk voert tot en met vrijdag 20 december gefaseerd wegenwerken uit in de Minister Liebaertlaan. Deze week is er tijdens de eerste fase door deze werken tot en met vrijdag 6 december eenrichtingsverkeer in de Gentsestraat. Het eenrichtingsverkeer geldt in de richting van het Plein. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Vaartstraat, waar de rijrichting draait, en de Harelbeeksestraat. “Fietsers en voetgangers hebben altijd doorgang”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).