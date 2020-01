Door afbraakwerken tot april eenrichting in Wandelingstraat Peter Lanssens

10 januari 2020

De firma Rombaut uit Ternat werkt van maandag 13 januari tot en met vrijdag 3 april in de Wandelingstraat in Kortrijk. Om er tijdens die periode afbraakwerken tot een goed einde te brengen. Om de veiligheid te verzekeren, is er tijdens de werken eenrichtingsverkeer in de Wandelingstraat, tussen de Veldstraat en de Veemarkt. Wie in de andere richting moet, volgt een lokale omleiding via de Groeningelaan, Leeuw van Vlaanderenlaan en Veldstraat.