Doneer oude jeans in Kortrijk tegen milieuvervuiling Peter Lanssens

12 november 2019

07u47 13 Kortrijk Momenteel loopt de campagne ‘drop je jeans’, waarbij je nog de hele maand je oude jeans in een inzamelcontainer van De Kringloopwinkel kan achterlaten. De container staat naast de kiosk van Designregio Kortrijk op de Graanmarkt in Kortrijk. De jeans krijgt een tweede leven, bijvoorbeeld als handdoek of servet. De bedrijven ESG en Clarysse NV nemen het initiatief.

Er worden om een jeans te produceren veel chemicaliën gebruikt. Er is tot 20.000 liter water per broek nodig. En omdat de vraag zo groot is, wordt het katoen vaak op plaatsen gekweekt die daar geografisch niet geschikt voor zijn. Om die problematiek aan te kaarten, is er de campagne ‘drop je jeans’. Maar er is meer. Want onder de koepel van het platform #hackyourjeans kan je in een pand van winkelcentrum K in Kortrijk in de Sionstraat ontdekken welke nieuwe producten er op basis van oude jeans gemaakt kunnen worden.

We slaan de handen in elkaar omdat het hoog tijd is om bij de problematiek van de vervuilende textielsector stil te staan. En hoe kunnen we dat beter dan met jeans doen. Want jeans is zo ingeburgerd. De meeste mensen hebben er wel eentje in hun kast hangen. Julie Lietaer van ESG en Mieke Deprez van Clarysse

Etalage in winkelcentrum K

Trekkers zijn badtextielproducent Jules Clarysse NV uit Pittem en European Spinning Group (ESG) in Spiere, een textielbedrijf actief in de productie en distributie van textielgarens. De etalage in winkelcentrum K vertelt tot midden januari het circulaire verhaal van ruim vijftien partners. Want op basis van gerecycleerde oude jeans kan je nieuwe producten maken zoals matras- en kledingstoffen. Wie de etalage bezoekt, krijgt in ruil voor een foto bij de etalage een korting voor een uit gerecycleerde jeans gemaakte Towel2-handdoek van Clarysse.

Santa’s Magic Shop

Die handdoeken zijn te koop in Santa’s Magic Shop in winkelcentrum K. “We slaan de handen in elkaar omdat het hoog tijd is om bij de problematiek van de vervuilende textielsector stil te staan”, zeggen Julie Lietaer van ESG en Mieke Deprez van Clarysse. “En hoe kunnen we dat beter doen dan met jeans? De stof is zo ingeburgerd. De meeste mensen hebben er wel eentje in hun kast hangen. We tonen dat je afvalmateriaal van oude jeans tot een hoogwaardig product kan herwerken.” Info staat op de Facebookpagina van Hackyourjeans.