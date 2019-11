Doneer aan én koop tweedehandskledij in Texture: “Opbrengst naar werk voor nieuwkomers” Peter Lanssens

26 november 2019

12u08 1 Kortrijk Een miskoop in de kast liggen? Vanaf nu kan je tweedehandskledij doneren in inzamelboxen in de Kringloopwinkel en museum Texture in Kortrijk. De kledij wordt later uitgestald in The Empty Shop in Texture. De opbrengst van de verkoop van kledij gaat naar Refu Interim. Die organisatie laat nieuwkomers werkervaring opdoen, via vrijwilligerswerk in de sociale en culturele sector. Het initiatief kadert in De Warmste Week.

Een Empty Shop, een lege winkel die met gedoneerde kledij gevuld wordt, is al in onder meer Antwerpen en Gent gekend. Straks sluit Kortrijk bij dat rijtje aan. Wie een rok of bloes heeft die niet meer past, een chique pak heeft waar hij of zij zich niet (meer) goed in voelt, noem maar op, kan het aan The Empty Shop schenken. “We hebben geen tot op de draad versleten afdankertjes nodig. Maar wel stukken die je niet meer draagt, hoe mooi ze ook zijn”, vertellen Ilse Baert van de Kringloopwinkel en Linda Roosens, Sharon Dupont en Birgit Leenknegt van Texture. Kledij schenken kan vanaf maandag 2 december trouwens ook in de bibliotheek, de academie, Hangar K en de Budascoop. Of tijdens De Warmste Week in The Empty Shop zelf, die open zal zijn van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december in museum over Leie en Vlas Texture in de Noordstraat. Het initiatief krijgt ook steun van lokale handelaars zoals Garderobe en Houyet Accessoires. Info: www.dekringloopwinkel.be/emptyshop.