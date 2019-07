Donderdag opent ‘De Aspraak’ in voormalig KBC-kantoor Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

17u09 0 Kortrijk Aalbekeplaats heeft er vanaf donderdag een nieuwe horecazaak bij. In het voormalige KBC-kantoor komt De Afspraak. “We zijn een aperitief en koffiebar met kwalitatieve hapjes”, zegt zaakvoerster Annemie Dedulle.

“Binnen merk je helemaal niet meer dat dit ooit een KBC-kantoor is geweest”, zegt zaakvoerster Annemie Dedulle. “Alles is gestript geweest en volledig vernieuwd.” Annemie is al jarenlang actief in de horecasector als verdeelster van truffels aan sterrenzaken. Nu waagt ze haar kans met een eigen zaak. “Naast de aperitief en de koffie kan je bij ons ook terecht voor tal van kwalitatieve versnaperingen. Een kaart met grote menu’s doen hebben we niet. We zijn iets tussen een tapasbar en een restaurant. We zullen open zijn vanaf 11 uur tot en met 20 uur, welke dag de sluitingsdag zal zijn weten we nog niet. In het begin zullen we sowieso zoveel mogelijk open zijn.” Annemie is afkomstig uit Nieuwpoort maar woont al jaren met haar man Koen Willems op de grens tussen Aalbeke en Moeskroen. “We zijn ook erg actief in het verenigingsleven hier”, zegt Koen die mee achter de schermen helpt in de zaak en zelf ook zijn andere job blijft uitoefenen. “Zelf zit in mee in het bestuur van Aalbeke Feest, Annemie is lid van de KVLV en Markant. We hebben bewust voor deze plaats gekozen omdat je tussen de R8 en Moeskroen heel weinig zaken hebt waar je deftig kan aperitieven. De naam was ook snel gekozen. Als mensen iets willen gaan drinken, vragen ze aan elkaar: Waar gaan we afspreken? Wel vanaf donderdag in De Afspraak dus”, lacht Koen.