Donderdag afscheid van vrouw (35) die stierf op E17 VHS

25 oktober 2019

19u29 0 Kortrijk In de Sint-Audomaruskerk van Bissegem wordt volgende week donderdag afscheid genomen van Stefanie Christiaens. De 35-jarige vrouw kwam eerder deze week ’s nachts om het leven bij een ongeval op de E17.

Stefanie Christiaens was in het gezelschap van een vriend toen de wagen waarmee ze ’s nachts op de E17 in Kortrijk reden, plots zonder benzine viel. Dat gebeurde in de buurt van het knooppunt ‘het Ei’. De Bissegemse belde nog met haar moeder, om te vragen of ze een voorraad brandstof kon brengen. De 35-jarige vrouw die als passagier van haar eigen Citroën C3 zat, stapte kort nadien uit. Waarom ze dat deed, is niet duidelijk. Maar het noodlot wou dat ze aangereden werd door een auto die in de richting van Gent reed. De klap was zo hevig dat Stefanie Christiaens ter plaatse het leven liet.

Gebroken gezin

Stefanie Christiaens was sinds 12 januari van dit jaar gehuwd met Steven Merlevede (45), met wie ze al een tijd een relatie had. Ze laat naast haar man ook een dochter en een plusdochter na. De afscheidsplechtigheid in de Sint-Audomaruskerk vindt plaats op donderdag 31 oktober om 9.30 uur.