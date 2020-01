Dominique vraagt hulp om grootste kerstboom van België te haken: “Opbrengst naar goed doel” Peter Lanssens

27 januari 2020

07u30 0 Kortrijk Dominique Vandecasteele (65) zoekt vrijwilligers om vanaf februari samen voor de grootste gehaakte kerstboom van België te gaan: 6 meter hoog en met een diameter van 3,5 meter. “We hebben 3.100 gehaakte lapjes van 20 op 20 centimeter nodig. De opbrengst gaat eind 2020 voor De Warmste Week naar een goed doel.” Dat wordt mogelijk de Engelenhoeve in de Candeléstraat in Tombroek in Rollegem. Waar kinderen en volwassenen met een beperking worden opgevangen.

Eind 2019 werd een vijf meter hoge kerstboom van meer dan 3.000 haakwerkjes officieel ingehuldigd aan de Italiaanse kerk in de wijk Hoevenzavel in Genk. Rollegem wil nog beter doen dan Genk, met een gehaakte kerstboom van 6 meter hoog. Om dat mogelijk te maken, moet er al in februari begonnen worden met het maken van haakwerkjes. Véél haakwerkjes. Dominique Vandecasteele, die met de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Team Burgemeester stond, hoopt om zoveel mogelijk mensen te laten samenwerken aan de boom. “Niets gezelliger dan samen te haken en met elkaar te kletsen”, vertelt ze. “Het moet me zeker lukken om er mensen voor warm te krijgen. Ik roep verder op om restjes wol te schenken. Want we gaan erg veel wol nodig hebben. Ik zal bakken laten zetten bij de lokale handelaars in Rollegem. Waar je de wol in kan deponeren. Ik contacteer ook het VTI (Guldensporencollege Engineering, red.) in Kortrijk. Waar de leerlingen misschien het metalen onderstel van de kerstboom kunnen maken. Het kan voor hen een interessante oefening worden.”

De kerstboom krijgt tijdens de eindejaarsperiode van 2020 een stek op Rollegemplaats. We broeden al op ideeën om er dan ook een mooi evenement aan te koppelen. Dominique Vandecasteele

Evenement

Het is Dominique Vandecasteele menens. Ze wil van deur tot deur gaan om de Rollegemnaren aan te spreken over het initiatief. En om hen een haakpatroon mee te geven, zodat ze aan de slag kunnen. “Het is verder de bedoeling om zeker elke maand een meeting te houden. Om de gehaakte lapjes te tellen en aan elkaar te zetten”, vertelt Dominique Vandecasteele. “Als we er bovendien in slagen om 1 euro per lapje te laten sponsoren, komen we voor de volgende Warmste Week van Studio Brussel tot een mooi bedrag voor het goed doel. We willen in september klaar zijn met haken. Daarna slingeren we alles op een metalen onderstel. De kerstboom krijgt tijdens de eindejaarsperiode van 2020 een stek op Rollegemplaats. We broeden al op ideeën om er dan ook een mooi evenement aan te koppelen. Maar dat is voor later. Eerst effectief de grootste kerstboom van België haken.”

Woensdagmarkt

Het is niet de eerste keer dat Dominique Vandecasteele met succes een uitdaging in handen neemt. Zo startte ze in 2018 met een wekelijks marktje in Rollegem, op woensdag. Daar was eerst nog wat scepsis over, maar het marktje is nu een vaste waarde. Wie Dominique wil helpen om de grootste kerstboom van België te haken: tel. 056/21.95.81 of 0486/82.05.51 of stuur een mail naar dominique.vandecasteele@pandora.be.