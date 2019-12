Domein Meyhui wordt residentie Meerlenhof: “Nieuwe woonbuurt in Damkaai krijgt 5 stadswoningen en 19 appartementen” Peter Lanssens

13 december 2019

18u36 4 Kortrijk Groep Meyhui sluit na 47 jaar de bekende detailhandel in de Damkaai in Kortrijk. Het domein krijgt een nieuwe invulling als residentie Meerlenhof, met 5 woningen en 19 appartementen. “Vijf nieuwe stadswoningen op het Buda-eiland, dat is uniek”, zegt Tom Vandorpe van Link Lab Architecture.

De detailhandel in de Damkaai 13, gekend tot ver buiten Kortrijk, verhuist na een uitverkoop die nog even duurt naar de vestiging van de groep Meyhui in Heule. De familie heeft een diepe emotionele band met het domein van net geen 4.000 vierkante meter in de Damkaai. Het is op het Buda-eiland dat de specialist voor de gedekte tafel, interieur en het ideale geschenk zich ontwikkelde. Eigenaar Meyhui International Trade staat er dan ook op dat er een kwaliteitsvolle nieuwe invulling komt. Het resultaat van die intense denkoefening is de nieuwe residentie Meerlenhof. De naam is meteen een eerbetoon aan de mama van zaakvoerder Baudouin Meyhui (71). Marie ‘Mimi’ Meyhui hield namelijk van de vele vogels in de tuin van het domein, vandaar de keuze voor de naam Meerlenhof. “De residentie zal op het Buda-eiland op een mooie manier het tijdperk afsluiten van een rijke familiale ondernemingsgeschiedenis”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Drie slaapkamers

De gebouwen links in de Damkaai, het gaat daar over een onderdeel van het gewezen ‘Fabrique de plaques photographique Léaucourt’ uit 1894 en een aanpalend pand uit 1920, worden gerenoveerd en omgevormd tot vijf nieuwe ééngezinswoningen. Ze krijgen elk drie slaapkamers en een privaat terras en tuin. “We geven een kwalitatieve invulling aan het erfgoed, met respect voor het verleden”, zegt CEO-architect Patrick Vastesaeger van projectontwikkelaar Prodecom uit Brugge. De detailhandel en enkele magazijnen worden gesloopt. Daar aan de oude Leie-arm komen dertien nieuwe Leie-appartementen in de plaats, die wel iets dieper zullen liggen. Achter de Leie-appartementen komen in een verbouwd magazijn nog eens zes nieuwe park-appartementen.

De lange witte gevels, hét beeld van Meyhui in de Damkaai, komen ook in het nieuwe project terug. Maar dan wel met een modernere look. Architect Tom Vandorpe

Geothermische warmtepompen

Het historisch karakter is belangrijk. “De lange witte gevels, hét beeld van Meyhui in de Damkaai, komen in het nieuwe project met een modernere look terug”, zegt Tom Vandorpe. De gevels in de Damkaai zijn over de volledige lengte ruim 90 meter lang. Ook belangrijk: er is veel aandacht voor groen, met een tuin van 2.500 vierkante meter in het binnengebied. Ook de nieuwe stadswoningen krijgen toegang tot die gemeenschappelijke tuin, die wel niet openbaar zal zijn voor passanten. “Al sluiten we de tuin niet helemaal af. Zo zal de groene zone zichtbaar zijn vanaf de Leie, voor de toevallige voorbijgangers”, zegt Tom Vandorpe. Eveneens belangrijk in het project is duurzaamheid. Residentie Meerlenhof wordt CO2-neutraal. Onder meer door met geothermische warmtepompen te werken, waarbij warmte uit de grond wordt gebruikt als warmtebron.

Ik verwacht de eerste spadesteek in mei 2020. De eerste woongelegenheden zijn uiterlijk twee jaar later instapklaar. Patrick Vastesaeger

Kostprijzen?

Verder voorzien: een ondergrondse garage voor 27 auto’s aan de Damkaai, een inpandige garage in één van de stadswoningen, 6 bovengrondse parkeerplaatsen, een eigen tuin- en fietsenberging voor elke woning én een gemeenschappelijke berging voor 30 fietsen van de bewoners van de appartementen. Hoeveel een woning of appartement zal kosten, is nu nog niet geweten. “Het worden correcte prijzen”, zegt Patrick Vastesaeger. “We verwachten dat het dossier eind maart 2020 klaar zal zijn. We kunnen er dan de markt mee op. Ik verwacht de eerste spadesteek in mei 2020. De eerste woongelegenheden zijn uiterlijk twee jaar later instapklaar”, aldus Patrick Vastesaeger. “De residentie zal mooi aansluiten op de omgeving, zoals ook de Ijzerkaai”, zegt schepen Wout Maddens. “Er is bovendien een mooi evenwicht tussen oud en nieuw en tussen woontypes. Het project zal het Buda-eiland als groene stadswijk van Kortrijk versterken.”