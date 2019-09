Dokter Paul Jolie (89) thuis overleden, jarenlang clubdokter van KV Kortrijk Erik De Block

14 september 2019

In zijn woning in Kortrijk is op zaterdag 7 september dokter Paul Jolie (89) overleden. Het nieuws werd door de familie nu pas bekendgemaakt. Hij specialiseerde zich in reumatologie, revalidatie en verzekeringsgeneeskunde. Paul Jolie was jarenlang clubdokter van KV Kortrijk. Samen met zijn zoon Patrick en zijn kleinkinderen woonde hij in het Guldensporenstadion nog heel vaak de thuiswedstrijden van de Veekaa bij.

Paul Jolie werd geboren in Meulebeke. Hij groeide op in Tielt waar zijn vader politiecommissaris was. Paul Jolie studeerde in Namen en Leuven en was preses van de studentenclub Moeder Tieltse. Na zijn studies geneeskunde kwam hij in Kortrijk wonen en startte de dienst ‘fysische geneeskunde’ op in de ziekenhuizen van Rijsel, Menen, Roeselare en Kortrijk. Dokter Paul Jolie werkte voltijds in de Sint-Maartenskliniek, waar hij tientallen jaren ook voorzitter was van de medische raad.

Hij verwierf faam als sportarts en veel wielrenners en voetballers kwamen bij hem langs. Hij was als arts verbonden aan de medische commissie van de Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB) en trok als arts mee naar het buitenland naar rondes en kampioenschappen. Vanaf de fusie in 1971 tot ver in de jaren negentig was hij ploegdokter en later ook bestuurder van KV Kortrijk. Vanuit zijn expertise was hij ook lid van de controlecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

“Minder in de schijnwerpers, maar minstens even belangrijk en groot, was zijn inzet voor personen met een handicap”, aldus zoon Patrick Jolie uit Heule. “Hij zetelde in meerdere ministeriële commissies en adviesorganen en zette zich belangeloos in voor MPI De Kindervriend in Rollegem en andere centra voor personen met een beperking. ‘Mensen helpen’, noemde hij de mooiste roeping ter wereld.”

Dokter Paul Jolie was weduwnaar van Nicole Deryckere en de vader van drie kinderen Anne, Eric en Patrick. Daarnaast was hij de opa van zeven kleinkinderen. Op zijn vraag ging de uitvaartdienst donderdag in Sint-Rochuskerk in Kortrijk door in besloten kring. Er is wel een naviering voorzien op zondag oktober 2019 om 10.30 uur in de OLV-kerk in Kortrijk.