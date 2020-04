Doe-het-zelfzaken en tuincentra terug open: vooral lange wachtrijen bij Brico Plan-it Joyce Mesdag

18 april 2020

15u45 0 Kortrijk Verschillende tuincentra en doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment zijn vandaag opnieuw open gegaan. Bij de ene winkel moest je al langer wachten dan bij de andere. Bij Brico Plan-it Kortrijk was het dan weer aanschuiven geblazen. “Wij hadden echt dringend materiaal nodig om ons huis verder te verbouwen”, zegt Celine Dewaegenaere uit Kortrijk.

In de Gamma in Kortrijk kon je meteen aan de slag vanmorgen, mét een ontsmette winkelkar. Geen wachtrij, en ook binnen was het heel rustig.

Bij Brico Plan-it Kortrijk was het een ander verhaal: daar stond een lange wachtrij. “We zijn met een 45-tal collega’s aan het werk vandaag”, klinkt het bij Brico. “We hadden zeker begrip voor de regels die de regering ons heeft opgelegd, maar we zijn blij dat we terug aan de slag mogen vandaag. Uiteraard hebben we een aantal extra maatregelen ingevoerd. Wie wil komen winkel, moet een winkelkar nemen. Zo hebben we controle over het aantal mensen die tegelijk in de winkel zijn. De winkelkarren worden ontsmet, er staat ontsmettende handgel aan de ingang, en binnen hangen er stickers om de klanten eraan te herinneren dat ze de nodige afstand bewaren.”

En ook voor wie grote stuks wilde afhalen, verliep het iets anders dan normaal. “De klanten moeten zich eerst aanmelden, en daarna in hun auto wachten. Wij brengen dan hun aankoop tot bij hen aan de wagen. Op die manier vermijden we dat ook daar mensen te dicht bij elkaar komen.”

In de rij stonden een 50-tal mensen aan te schuiven, allemaal met de nodige afstand ertussen. Celine Dewaegenaere uit Kortrijk sloot met veel geduld aan achterin de rij. “Wij zijn net aan het verbouwen, en we raken stillaan zonder materiaal om verder te werken. Met plezier aanschuiven doe ik nu ook niet, maar het was ofwel naar de winkel komen, ofwel verder werken thuis”, lacht Celine. “Ik heb een uitgebreid winkellijstje: rioleringsbuizen, OSB-platen, cellenbetonplaten, cellenbetonlijm en een afzuigsysteem voor in de douche.”

Tom Walschap uit Zwevegem stond al iets langer te wachten. “Het gaat nog goed vooruit, hoor. Ik sta hier nog maar 5 minuten en ik sta al halfweg. Ik heb wel afgeteld tot vandaag. Ik heb een spoelbakje nodig en een nieuwe kraan. Het oude is kapot, dus het begon wel wat dringend te worden. Alle begrip dat we even moeten wachten, wat moet, moet.”

Ook tuincentra mochten opnieuw open gaan. Bij Aveve, dat eigenlijk nooit moest sluiten omdat het ook voedingsmiddelen verkoopt, viel de drukte heel goed mee. “Ik kom kruiden kopen”, zegt Ann Vandenbroucke uit Kortrijk. “En ook wat bloem om te kunnen bakken.”