Dodentocht bezorgt vzw Ontrafel 2.700 euro AHK

12 augustus 2019

19u26 0 Kortrijk Kortrijkzaan Jorgen Deman heeft samen met vier collega’s 2.700 euro ingezameld voor vzw Ontrafel door de eindmeet van de Dodentocht te halen. Jorgen Deman is een medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA).

“Het is de derde keer dat ik de Dodentocht heb uitgedaan”, vertelt Jorgen Deman die zich ook dit jaar opnieuw liet sponsoren. “Samen met collega’s Freya Perdaens, Annelies Moerman, Bart Smans en Peter Marquebreuck haalden we de eindmeet. “Omdat we allemaal de eindmeet haalden, slaagden we erin om 2.700 euro in te zamelen. Dit jaar kozen we voor vzw Ontrafel als goed doel.” Ontrafel is een vzw die begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die geconfronteerd worden met een emotionele pijn en verlies. “Ik leerde Ontrafel kennen omdat een meisje dat ik persoonlijk goed ken, er wordt geholpen” vertelt Jorgen. De voorbije jaren kon Ontrafel, gevestigd in het Kortrijkse Begijnhof, al meer dan 250 kinderen helpen. Het geld zal door Ontrafel gebruikt worden als hulpfonds. “Bij elke vraag wordt samen met de therapeut bekeken hoeveel de jongere/ouder zelf kan betalen en hoeveel de bijdrage vanuit het hulpfonds bedraagt”, klinkt het.