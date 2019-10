Dodelijk ongeval op E17 in Kortrijk: vrouw (35) stapt ‘s nachts uit op pechstrook en wordt aangereden VHS/SVM

23 oktober 2019

10u51 4 Kortrijk Een vrouw van 35 jaar is vorige nacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Kortrijk. Ze was uit haar wagen gestapt op de pechstrook en werd aangereden door een personenwagen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, op de autosnelweg E17 in de richting van Antwerpen, ter hoogte van het knooppunt ‘het Ei’. Een vrouw uit Kortrijk was om een onbekende reden uitgestapt uit de wagen die stilstond op de pechstrook. Haar echtgenoot zat aan het stuur. Het slachtoffer werd aangereden door een personenwagen.

Twee ambulanciers die toevallig getuige waren van de feiten probeerden nog hulp te bieden, maar de vrouw overleed ter plaatse. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

De bestuurder van het aanrijdende voertuig, een man uit Waregem, had niet gedronken en reed niet te snel. Waarom het voertuig stilstond en het slachtoffer uitstapte, wordt nog onderzocht.