Dode muizen in slagerij in Kortrijk: zaakvoerster voor rechter Christophe Maertens

11 december 2019

08u10 0 Kortrijk Een vrouw staat voor de rechter in Ieper voor inbreuken bij het uitbaten van haar slagerij in Kortrijk. In de winkel werden onder meer dode muizen aangetroffen. Ook in een opslagruimte in Heule bleek niet alles in orde. De rechter vond het een beetje vreemd dat de vrouw geen loon kreeg voor haar werk.

Het was het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dat een aantal processen-verbaal bundelde tegen H.E. (41) uit Kortrijk. Zo werden er op een bepaald moment dode muizen in de winkel gevonden en werd met de hygiëneregels een loopje genomen. Ook bleek er geen erkenning voor het verwerken van rundsvlees. De controleurs verzegelden bepaalde producten, maar bij een nieuwe controle waren die verdwenen. De zaakvoerster en haar vennootschap riskeren een ferme geldboete.

Opleiding

De raadsman van de beklaagde gaf toe dat er een aantal zaken verkeerd waren gelopen. “Ondertussen heeft die vrouw een aantal initiatieven genomen om zich in orde te stellen”, aldus haar advocaat. “Zo volgde ze opleiding en kregen het personeel les in hygiëne. Er werd een hele inhaalbeweging gemaakt op dat vlak.”

De rechter vond het wel vreemd dat de beklaagde geen inkomen haalde uit haar werk in de zaak en hij vroeg zich ook af wie aan het hoofd van de vennootschap stond. H.E. gaf toe dat haar ex-vriend de dagelijkse leiding had en dat zij vooral administratief werk deed. H.E. vraagt een werkstraf. Vonnis op 13 januari.