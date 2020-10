Docente en studenten van hogeschool Vives besmet, klas met 30 jongeren in quarantaine Peter Lanssens

02 oktober 2020

15u06 3 Kortrijk Een deelgroep met dertig studenten van het derde jaar orthopedagogie aan de hogeschool Vives in Kortrijk zit een week in quarantaine, nadat een docente, die enkel licht verkouden dacht te zijn, besmet bleek met corona. “Ze beseft dat ze in de fout ging en verontschuldigde zich”, zegt woordvoerder Frank Devos. Er zijn ook twee studenten besmet. Dat die allebei aangestoken werden door de docente, klopt niet.

“De docente voelde zich vorige week donderdag niet zo goed. Ze mailde het werkschema naar haar deelgroep en voegde eraan toe dat het nog niet zeker was of ze vrijdag (vorige week, red.) les zou geven”, legt Frank Devos uit. “Maar vrijdag zelf voelde ze zich al beter. Wel wat vermoeid en licht verkouden, maar ze had geen koorts. Ze besliste daarom om toch les te geven. De studenten moesten voor alle zekerheid wel afstand bewaren. Ze dacht dat het gewoon om een lichte verkoudheid ging. Tot ze zich vrijdagavond weer slechter begon te voelen. Ze liet zich zaterdag testen en kreeg begin deze week het resultaat. De docente bleek toch Covid-19-positief te zijn.”

Er werd afstand bewaard tussen de docente en de studenten. Maar de afspraak is dat wie zich niet lekker voelt, thuisblijft. De docente wou toch lesgeven omdat het voor die deelgroep de laatste lesdag op de campus was, vooraleer ze de week erop online les zouden krijgen. Vives-woordvoerder Frank Devos

“Ondertussen kregen we afgelopen zaterdag al een melding dat er een student positief was getest. Maar die was niet aanwezig in de les op vrijdag, dus die besmetting kan niet van de docente komen. Afgelopen woensdag kwam er een tweede melding van een positieve student. Of er een verband is met de les van vorige vrijdag, valt niet te achterhalen. Ik herhaal dat er afstand werd bewaard tussen de docente en de studenten. Maar de afspraak is dat wie zich niet lekker voelt, thuisblijft. De docente gaf toch les omdat het voor die deelgroep de laatste lesdag op de campus was, vooraleer ze de week erop (deze week dus, red.) online les zouden krijgen.”

“Studenten missen nu eenmaal die lesdagen en het bijhorend sociaal contact. Dat blijkt ook uit een studie van Vives. Omdat het vrijdagnamiddag was, vroegen de studenten trouwens of ze hun mondmasker mochten afnemen. De docente weigerde dat, uit voorzorg. Ze beseft wel dat ze thuis moest gebleven zijn. Daar ging ze in de fout. Ze heeft zich verontschuldigd. De deelgroep is nu een week in quarantaine. Op zich is dat niet meteen een probleem omdat ze nu vooral online lessen hebben.”