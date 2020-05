DNA-sporen op lichaam vermoorde vader brengen Tom ‘Spier’ in nauwe schoentjes in Kortrijkse kasteelmoord Alexander Haezebrouck

05 mei 2020

11u12 0 Kortrijk Het gerecht vond DNA-sporen van Tom ‘spier’ Debaillie op zijn vader Frans Debaillie, dat schrijft Het Nieuwsblad. Dat bevestigt het vermoeden van de speurders. De 56-jarige zoon, met een zwaar gerechtelijk verleden, blijft echter halsstarrig ontkennen iets met de gewelddadige dood te maken te hebben.

Sinds het begin van het onderzoek van de Kortrijkse kasteelmoord een maand geleden wees alles in de richting van zoon Tom Debaillie. Vader en kasteelheer Frans Debaillie werd in de nacht van zaterdag op zondag op 5 april dood aangetroffen op de trappen buiten aan de inkom van het kasteel. Zoon Tom Debaillie (56) en een vriendin, die samen op de eerste verdieping van het kasteel woonden, werden opgepakt. Die vriendin verklaarde eerder dat ze beneden geruzie hoorde tussen Tom en zijn vader. Toen zij beneden kwam, was Frans Debaillie al dood.

Tom zelf ontkende van meet af aan iets met de dood van zijn vader te maken te hebben. Frans werd volgens deskundigen van het parket met bruut geweld om het leven gebracht. Zijn hele gezicht zou ingebeukt geweest zijn. “Er werden bloedsporen gevonden van in de zetel tot buiten”, liet de broer van Frans eerder al optekenen bij ons. Dat wijst erop dat Tom zijn vader wellicht in de zetel heeft gedood en daarna naar buiten sleepte. Nu er ook DNA-sporen van Tom zijn gevonden op het lichaam van vader Frans, lijkt het bewijs zo goed als sluitend te zijn dat Tom inderdaad zijn vader brutaal heeft vermoord. Toch blijft hij halsstarrig ontkennen. “Het overlijden van zijn vader houdt hem meer bezig dan zijn arrestatie”, zegt zijn advocaat Jonathan Huysentruyt. Tom Debaillie is een bekend en berucht figuur in Kortrijk en heeft een zwaar gerechtelijk verleden.