“Ik geloof in deze zaak” Bar Central in Persijnstraat wordt muziek- en evenementencafé Bar Salona Peter Lanssens

02 september 2019

17u23 5 Kortrijk Bar Central in de Jan Persijnstraat ging een week voor de Sinksenfeesten failliet. Dj Yves Croky (39), die in Bar Central werkte, blaast het café nu nieuw leven in door het komende vrijdag te openen als muziek- en evenementencafé Bar Salona. “Ik geloof in deze zaak. Het is echt een fantastisch pand. Het is wat mij betreft het mooiste café van Kortrijk”, zegt de nieuwe zaakvoerder.

Het pand in de Persijnstraat 12 heeft een rijke geschiedenis. Je had er jaren geleden bistro Modest. Veel Kortrijkzanen herinneren zich ook nog Hoochie Coochie, het populaire café dat er tot eind november 2016 zat. Daarna, vanaf oktober 2017, zat Bar Central er. Tot er een faling volgde. Na drie maanden leegstand start dj Yves Croky nu een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het pand. Hij opent er op vrijdag 6 september Bar Salona. “Met zo’n fantastisch pand moet het echt wel lukken”, vertelt hij. “Het lijkt binnen precies op een oud theater, door het imposante balkon. Het doet me aan vroeger denken. Want mijn ouders runden jaren geleden nog het toenmalige Ciné Palace in de Zwevegemsestraat. Je kan de stijl van beide panden voor een groot stuk vergelijken.”

Alle soorten muziek kunnen hier. En in het weekend werken we telkens met dj’s, met op vrijdag vooral funk, soul of jazz en op zaterdag house of disco. Bar Salona is verder een evenementencafé. We plannen nog comedy nights, legale pokeravonden en speeddates Zaakvoerder Yves Croky

Dj’s in het weekend

Dj Yves Croky wou het café eerst Bar-Celona als naam geven. Dat gaat niet omdat er al horecazaken met die naam zijn, zoals in Knokke-Heist. Maar Bar Salona klinkt ook goed. “Het is een herkenbare naam”, zegt Kortrijkzaan Yves Croky. Bar Salona is in eerste instantie een muziekcafé. “Alle soorten muziek kunnen hier. En in het weekend werken we telkens met dj’s met op vrijdag vooral funk, soul of jazz en op zaterdag house of disco”, vertelt de zaakvoerder. “Bar Salona is verder een evenementencafé. We plannen nog comedy nights, legale pokeravonden en speeddates.”

Kok gezocht

Het interieur kreeg een nieuw likje verf met onder meer opvallende oranje tinten en zwarte wandbetimmering. Dj Yves Croky bespaart op personeel door zelf meestal de zaak uit te baten. De drankenkaart wordt wat beperkter dan vroeger, met onder meer zo’n 15 bieren, een handvol goeie cocktails en prima wijntjes. “Ik vind goeie wijnen heel erg belangrijk, ik hamer daar echt op”, vertelt Yves Croky. “Door met een meer beperkte kaart te werken, kunnen we het aanbod vaker aanpassen. Dat is leuker voor de klanten. Ik zoek nog een kok, voor onze fantastische keuken hier. Als iemand een goed idee heeft voor een leuk foodconcept in Bar Salona, spring binnen.”

Opening in oktober

Bar Salona is op woensdag, donderdag en zondag van 16 tot 24 uur open en op vrijdag en zaterdag van 16 tot 5 uur. De opening op vrijdag 6 september verloopt zonder toeters en bellen. Een feestelijke opening volgt in het eerste weekend van oktober. Hierover volgt later meer informatie. Nog een weetje: achteraan de zaak, palend aan het terras, heb je een hoogbouw, waar vier ruimtes van 40 vierkante meter, met een aparte toegang via de Oude-Vestingsstraat, te huur zijn als handelspanden of kantoorruimte. “Elektriciteit, water, verwarming, alles is er”, besluit dj Yves Croky.