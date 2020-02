Dj Goldfox headliner op techno-event Obskur in kelder Barsol Peter Lanssens

21 februari 2020

10u18 0 Kortrijk Club -1 in de kelder van studentencafé Barsol in de Doorniksesteenweg op ’t Hoge in Kortrijk vormt op zaterdag 22 februari het decor voor Obskur. Het underground techno-event Obskur is bijzonder omdat de ravers dicht bij de dj’s staan. Headliner is Kristof Claes, bij ravers gekend als Goldfox.

Goldfox speelde al de pannen van het dak op Cirque Magique, Tomorrowland en Extreme Outdoor. Ook de lokale held Endove komt naar Obskur, net zoals talent Off Limitz met zijn nieuw project Robbe. De techno-liefhebbers kunnen zich in de kelder van Barsol volledig laten gaan op de muziek. Tot het zweet van de muren drupt. Er kunnen 135 mensen binnen. Obskur, de naam staat voor donker en rebels, wordt door laatstejaarsstudenten Eventmanagement van de hogeschool Vives georganiseerd. Ze hopen door hun initiatief deuren te openen voor nog meer soortgelijke evenementen in Kortrijk en omgeving. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Obskur opent zaterdag om 22 uur de deuren in Club -1. Tickets bestellen: klik hier.