DJ draait verzoeknummers voor bewoners Heilig Hart Alexander Haezebrouck

30 april 2020

18u24 11 Kortrijk Een dj fleurde donderdag het verblijf van de bewoners van het Heilig Hart in Kortrijk op met verzoeknummers. “Familieleden hebben de nummers gekozen voor hun familielid dat bij ons verblijft, de respons was erg groot”, vertelt Frederik Vlaminck van het Heilig Hart.

“We hadden al langer een actie lopen waarbij familieleden verzoekplaatjes konden aanvragen voor bewoners”, vertelt Frederik Vlaminck van het Heilig Hart. “Dat kreeg zo’n grote respons dat we besloten om eens een professionele dj in te zetten om die nummers hier door de boxen te laten draaien. De bewoners genieten er enorm van. We hebben af en toe wel eens een td, dat kan nu natuurlijk niet, maar dit is een leuk alternatief. Ze volgen achter het raam en ze luisteren ook echt naar de verzoeknummers. Ze herkennen ook perfect als het iemand van hun familie is die een nummer voor hen heeft aangevraagd.” In het Heilig Hart verblijven bejaarde bewoners en mensen met een beperking. Er zijn tot nu toe nog geen bewoners of personeel besmet geraakt in het Heilig Hart op Buda.