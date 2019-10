Dit staat in regeerakkoord voor Kortrijk: van dak op de E17 tot mogelijk museum rond Vlaamse geschiedenis Peter Lanssens

01 oktober 2019

16u33 9 Kortrijk Het regeerakkoord, dat mee is onderhandeld door schepen en Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA), pakt heel wat uitdagingen voor Kortrijk aan. Een overzicht van de opvallendste punten.

Vernieuwing E17 en R8 en ijveren voor trambussen

Het project K-R8 staat eindelijk hoog op de agenda, met bijvoorbeeld onder meer het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en -Oost, het beveiligen en voltooien van de R8 door die in te bedden op een aparte rijstrook op de E17 en mogelijk een dak met park op de E17, tussen Xpo en Kortrijk-Oost. Dat wordt nu allemaal verder voorbereid de komende jaren, op het vlak van financiële haalbaarheid en timing. Ook voorzien en trouwens al beslist: stiller asfalt op de E17 op een strook tussen Aalbeke en Kortrijk-Oost en de heraanleg van de verkeerswisselaar A19-R8, die mogelijk volgend jaar al start. “En wat de langverwachte trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk betreft, ga ik samen met collega Bert Maertens vanuit het Vlaams parlement ijveren voor Vlaamse cofinanciering. Bovenop de middelen die de stad al voor de trambus inzet”, zegt Axel Ronse. “Kortrijk komt er trouwens zeer goed uit qua investeringen in mobiliteit, in vergelijking met andere Vlaamse steden.”

Kanaal Bossuit-Kortrijk

In het akkoord wordt ook het vernieuwen van het kanaal Bossuit-Kortrijk genoemd. Er is nog geen scenario gekozen. Maar het nieuwe ringtracé krijgt mogelijk wel de voorkeur. De nieuwe kanaalverbinding zou het tracé van de ring rond Kortrijk (R8) volgen, vanaf de Visserskaai in Kortrijk tot de aansluiting op de Leie op de grens van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. Je kan de nieuwe kanaalverbinding zo combineren met de vernieuwing van de R8. Het ideale scenario is dan om de R8 in een tunnel onder het nieuwe stuk kanaal en de Leie laten lopen. Zo creëer je ook ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bewoning, tussen het nieuwe kanaal en de Spoorwegstraat in Harelbeke. De verbindingen tussen Harelbeke en Kortrijk - via de N43, Hippodroom- en Zandbergstraat – blijven. Door met nieuwe bruggen of een nieuw knooppunt over het nieuwe kanaal te werken. De resultaten van het studiewerk worden eind 2022 verwacht. De kostprijs loopt mogelijk tot 1 miljard euro op. De haalbaarheid wordt verder bekeken.

Master-na-masteropleidingen en postgraduaten

De universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk en de hogescholen Vives en Howest krijgen ruimte om master-na-masteropleidingen en postgraduaten te installeren. “Dat is uniek. Vandaag zijn er nog geen master-na-masters in onze provincie”, zegt Axel Ronse. “Het biedt een hefboom om toptalent naar onze stad te halen. En de master-na-masters worden rond technologische sterktes van de regio ontwikkeld, zoals artificial intelligence of mechatronica. Eveneens historisch is de mogelijkheid om een volwaardige master in de richtingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur in te richten. Hierdoor kunnen studenten de opleidingen volledig in Kortrijk afwerken. Ook positief is dat de toekomstige vestiging van een nieuwe Flanders Make (in de Karel de Goedelaan, red.) in Kortrijk wordt opgewaardeerd tot volwaardige site op het vlak van de ‘maakindustrie’.

Master-na-masteropleidingen bieden een hefboom om toptalent naar onze stad te halen. En de master-na-masters worden rond technologische sterktes van de regio ontwikkeld, zoals artificial intelligence of mechatronica. Schepen en Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA)

Museum rond Vlaamse geschiedenis

In het regeerakkoord staat bovendien dat er wordt uitgekeken naar een nieuw museum om onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor een breed publiek te ontsluiten. Kortrijk stelt zich zoals bekend kandidaat en bereidt momenteel een stevig dossier voor. “We gaan echt ons uiterste best doen om het museum over de Vlaamse geschiedenis en cultuur naar onze Guldensporenstad te halen”, zegt Axel Ronse.

17 miljoen euro voor Kortrijk

Ook schepen van Onderwijs en Financiën Kelly Detavernier (N-VA) is in haar nopjes: “Want ik lees in het regeerakkoord positieve zaken over onze stadsfinanciën. De Vlaamse regering engageert zich voor een nieuwe financiële stimulans voor lokale besturen”, zegt Kelly Detavernier. Er gaat concreet 245 miljoen euro naar de West-Vlaamse gemeentebesturen. Voor Kortrijk gaat het over een bedrag van 17 miljoen euro. Onder impuls van Bert Maertens neemt de Vlaamse overheid de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de betaling van de ambtenarenpensioenen voor zich. Ook voor het bewaren van open ruimte worden middelen vrijgemaakt.