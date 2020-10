Disgracht in Heule heeft eindelijk nieuw wijkgroen, na jarenlange voorbereiding Peter Lanssens

07 oktober 2020

16u29 0 Kortrijk Disgracht in Heule heeft nieuw wijkgroen. De firma Steenhaut voerde de werken uit. Kostprijs: 395.347,60 euro. Het project omvat meer dan nieuwe bomen, struiken, plantvakken en grasperkjes. Zo zijn er ook nieuwe wandel- en voetpaden aangelegd, met aandacht ook voor toegankelijkheid voor wie minder goed te been is. Verder in orde gebracht: een duidelijk fietstracé en parkeeroplossingen. En niet onbelangrijk: de volkstuintjes en de petanquebaan zijn in ere hersteld.

De inwoners werden betrokken bij de opmaak van de plannen. Zo waren er twee buurtvergaderingen. Opmerkelijk hierin: bewoners kregen de kans aangrenzende stukjes grond te verwerven. Om hun eigen private buitenruimte te vergroten. Er tekenden daar 45 eigenaars op in. Ook opvallend: er zijn vanuit de wijk Disgracht al aansluitingen voorzien op het traject van de geschrapte gewestweg N328. Waar de komende jaren een groen gebied, speelzone en fietssnelweg gepland zijn. “De wijk staat weer proper, de wijk oogt groener en sluit nu al aan op de toekomstige groene corridor”, zegt sp.a-schepen van Milieu Bert Herrewyn. “De opfrissing duurde wel langer dan voorzien. Door problemen met de ligging van nutsleidingen en meerdere personeelswissels. Het project uitrollen duurde 3,5 jaar. De werken zelf duurden ongeveer zes maanden.”

Disgracht telt 125 huizen. Het werd tussen 1981 en 1986 als woonerf aangelegd, door de toenmalige huivestingsmaatschappij ‘Heulse Heerd’. De wijk bestaat uit Kromme Meers, Ieperstuk, Disgracht en Oude Ieperseweg. 39 jaar later waren de omgeving en het wijkgroen aan vernieuwing en herstructurering toe. Door nu met (half)verharding en groen te werken, is het duidelijker waar er gewandeld, gefietst of geparkeerd kan worden. En waar het publiek domein eindigt en het privaat domein start. Tot slot zijn publieke ruimtes duidelijker ingedeeld, met ruimte voor inwoners en passanten.