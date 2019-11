Directeur Wilde Westen waarschuwt voor gevolgen besparingen: “Minder centen, minder kansen voor opkomend talent” Kortrijkse culturele organisaties verliezen samen 184.860 euro aan subsidies Joyce Mesdag

29 november 2019

15u42 0 Kortrijk Zeven Kortrijkse organisaties verliezen samen 184.860 euro aan werkingssubsidies. Dat blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon (N-VA). Onder meer Wilde Westen moet 34.431 euro afgeven. “Vooral jonge talenten zijn hier het grootste slachtoffer van”, zegt directeur Tom Vangheluwe.

Sp.a vroeg minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon (N-VA) hoeveel de cultuurbesparing de verschillende cultuurorganisaties precies zou kosten. Vlaams parlementslid Maxim Veys uit Kortrijk haalde er de Kortrijkse cijfers uit. “De besparingen treffen niet alleen prominente kunsthuizen, maar ook de vele lokale organisaties en verenigingen overal in het land. Net voor hen wordt het bijzonder moeilijk om de impact van de besparingen op te vangen”, zo stelt Vlaams parlementslid Maxim Veys (sp.a). Ook in Kortrijk wordt overal zes procent gesnoeid. “Naast het verdwijnen van de projectsubsidies verliezen zeven Kortrijkse organisaties samen maar liefst 184.860 euro aan werkingssubsidies. Dit is niet minder dan een klap in het gezicht van de cultuurorganisaties die onze stad en regio iedere dag kleur geven”, zegt Veys.

Cijfers

Het gaat onder meer om het Buda Kunstencentrum (1.201.465 euro in 2019, 61.165 euro minder maakt 1.140.300 euro in 2020), Theater Antigone (859.147 euro in 2019, met 43.738 euro minder komt dat neer op 815.409 euro in 2020), Wilde Westen (676.340 in 2019, 641.909 euro in 2020, een verschil van 34.431 euro), Unie Der Zorgelozen (474.238 in 2019 ten opzichte van 450.095 euro in 2020, 24.142 euro minder), Wit.H (272.053 euro in 2019, 258.203 euro in 2020, dat is 13.849 euro minder) en Texture (119.823 euro in 2019, 117.768 euro in 2020, 3.330 euro minder dus). Tegen 1 januari 2020 moeten zij samen maar liefst 184.860,39 euro van hun subsidies inleveren. Daarenboven verliest ook Erfgoed Zuidwest zes procent (7.105 euro) van hun werkingsmiddelen.

“De inwoners van Kortrijk verdienen een laagdrempelig en betaalbaar cultuuraanbod, maar daar ligt deze Vlaamse regering duidelijk niet wakker van”, besluit Maxim Veys.

Puzzelen

Tom Vangheluwe, directeur van concert- en festivalorganisator Wilde Westen, is uiteraard niet blij met de besparingen. “Ik begrijp als de hele samenleving moet besparen, dat de culturele sector uiteraard ook zijn steentje moet bijdragen. Het probleem is echter dat het niet de eerste keer is dat de broeksriem wordt aangehaald in de culturele sector. In de voorbije tien jaar hebben we al verschillende keren moeten inleveren. Bij ons wordt het puzzelen, maar ons voortbestaan komt er niet door in het gevaar. Ik vrees dat dit bij andere organisaties, bij wie het water al aan de lippen stond, misschien wél de doodsteek kan betekenen.”

Risico’s mijden

De besparing heeft niettemin ook gevolgen voor Wilde Westen. “Minder centen, dat betekent minder namen op een festival, of minder concerten op de kalender. Wat die concerten betreft, zullen vooral de minder bekende artiesten hier het slachtoffer van zijn. Optredens organiseren van bekende bands is minder risicovol. Het zijn de kleinere groepen die minder publiek op de been brengen, die risicovoller zijn, en de sector het meeste geld kosten. Nochtans zijn die net héél belangrijk. Je moet nieuw talent de kans geven zich te ontplooien. Niet elke band is ‘groot’ geboren. Balthazar en Goose hebben hier ook nog gestaan in het begin van hun carrière, waardoor ze konden groeien.”