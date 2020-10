Dinsdag dagrecord van 28 positieve testen in Kortrijk, coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen worden steeds slechter

Kortrijk

Het gaat van kwaad naar erger met de coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen. Zo waren er op dinsdag 6 oktober 28 positieve testen in Kortrijk. Dat is helaas een dagrecord. Sinds eind juli een regionaal callcenter met artsen op rust opstartte om aan lokale contactopsporing te doen en eigen metingen te analyseren. Er waren in de nieuwste weekcijfers van woensdag 30 september tot en met dinsdag 6 oktober 287 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen. Ook dat is een record. De regio kleurt steeds roder. Eerder raakte bekend dat het aantal Covid-19-patiënten in het ziekenhuis AZ Groeninge toeneemt