Dinsdag afscheid van 45-jarige man die stierf op de Grote Markt VHS

11 oktober 2019

15u50 7 Kortrijk In de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk wordt komende dinsdag 15 oktober afscheid genomen van Bart Rigole. De 45-jarige Wevelgemnaar stierf een dikke week geleden een natuurlijke dood in Kortrijk.

Bart Rigole stierf nadat hij ’s nachts op de Grote Markt in Kortrijk in elkaar zakte. Pas twee en een half uur later werd hij gevonden door een politiepatrouille. De inspecteurs belden nog de hulpdiensten. Reanimatie mocht echter niet meer baten. Uit beelden van bewakingscamera’s blijkt dat acht mensen in de buurt zijn gepasseerd op het moment dat Bart Rigole levenloos op de grond lag. Niemand deed echter iets om hem te helpen. Het parket probeert de acht nu te identificeren, mogelijk wordt hen schuldig verzuim aangerekend.

Twee kinderen

Bart Rigole werd geboren op 1 januari 1974 in Ranchi, een stad in het noordoosten van India. Toen hij vier was, werd hij geadopteerd door een koppel uit Sint-Denijs (Zwevegem). Het echtpaar adopteerde nadien ook nog een meisje. Bart, lange tijd schilder van beroep, woonde na z’n scheiding alleen in Wevelgem. Hij laat twee kinderen na. De afscheidsdienst voor Bart vindt plaats op dinsdag 15 oktober om 11.30 uur in het crematorium Uitzicht in Kortrijk. Na de plechtigheid is er mogelijkheid om de familie te condoleren.