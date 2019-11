Dinner in the Sky komt in 2020 naar Kortrijk Peter Lanssens

18 november 2019

15u21 0 Kortrijk Een gastronomische topervaring op sterrenniveau beleven. 55 meter hoog, hangend aan een kraan en met een fantastisch zicht op Kortrijk. Het kan tussen 7 en 13 september 2020. Dan komt Dinner in the Sky naar Kortrijk, na eerdere topedities in Brussel, Antwerpen en Alden-Biesen bij Bilzen.

Dinner in the Sky reisde ook al de wereld rond met bekende sterrenchefs in Rio de Janeiro, Toronto en Sydney. In 2020 is het onder meer aan Kortrijk de beurt. “De gasten genieten samen met een Kortrijkse topchef culinair in de binnenstad”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De exacte locatie volgt later. Je schrijft per dag in voor één lunch en twee avondsessies. Er is bij iedere sessie plaats voor 22 gasten. Welke topchefs er achter het fornuis gaan staan, volgt binnenkort. Het is fantastisch dat Dinner in the Sky Kortrijk als een nieuwe gaststad kiest. Het bevestigt dat we culinair veel te bieden hebben. We hebben gevestigde en opkomende keukentalenten, die we die week ook extra in de kijker zullen zetten, tijdens de Kortrijkse Week van de Smaak”, aldus Arne Vandendriessche. Info: volg de website www.dinnerinthesky.be/kortrijk.